Война на Донбассе "поворачивается в сторону русских". Такой вывод сделал бывший генерал-лейтенант Стивен Твитти, экс-замглавы Европейского командования вооруженных сил США.

31 мая он выступил в американском Совете по международным отношениям, который издает журнал Foreign Affairs.

"Русские перешли от попыток давить всей своей боевой мощью на Донбасс целиком к овладению каждого города по отдельности. Будь то Рубежное, Лиман, Северодонецк и Лисичанск, они занимают именно эти города, и именно так продвигаются вперед. Они не вкладывают туда кучу боевой мощи с пехотой и танками. Они собрали свою артиллерию и именно так добиваются успеха", - суммирует свои наблюдения Твитти.

Он не понимает, как нынешняя война может ослабить Россию, как заявлял о своих целях Пентагон.

"Если вы прямо сейчас смотрите на войска Украины и России, они примерно в соотношении один к одному. Разница лишь в том, что у России чертовски большая боевая мощь, намного больше, чем у украинцев. И поэтому нет никакого способа, чтобы украинцы когда-либо уничтожили или победили русских. И поэтому мы должны действительно выяснить, что означает ослабление в конечном смысле. И я больше скажу, у украинцев никогда не будет достаточной боевой мощи, чтобы вышвырнуть русских из Украины. Ну и как тогда будет выглядеть конец игры?" - задает вопрос Твитти.

Он уверен, что выйти на уровень 2014 года - то есть вернуть захваченные территории - Украина не сможет. Поэтому нужно перейти к дипломатии.

"Нам катастрофически не хватает дипломатической составляющей в попытке разрешить это дело. Если вы заметили, нет даже попыток договориться о каких-то переговорах, нет никакой дипломатии. И я не считаю, что мы сможем это сделать, учитывая, что думает о нас Путин", - подводит итог Твитти.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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