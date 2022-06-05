В воскресенье, 5 июня, в Украине идет уже 102-й день войны с Россией.
Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, куда россияне, по данным украинских властей, перебросили резервы.
Бои с юга Харьковской области перемещаются на север Донецкой и концентрируются в районе Святогорска, где вчера второй раз за неделю обстреляли одно из сооружений Лавры.
Также вчера сообщали об обстрелах Донецка.
О главных итогах за 4 июня мы писали в своем обзоре.
Ниже хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.
5 июня
08:16 Ракетные удары, которые слышали одесситы с утра - на самом деле произошли в соседней Николаевской области, сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.
08:15 Воздушная тревога, которая час назад была в каждой области, осталась только на Луганщине.
08:10 Генштаб в своей сводке утром упомянул о ракетных ударах по военной и гражданской инфраструктуре в Киеве.
08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 5 июня. Ключевые моменты:
1. На Славянском направлении противник завершил перегруппировку войск. Его подразделения ведут наступление в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.
То есть, из Харьковской в Донецкую область для контроля трассы Харьков-Ростов, у которой расположена Долина.
А также в направлении Барвенково, укрепленного района ВСУ вблизи границ Донбассе, дорогу на которое открывает Вернополье.
2. Противник ведет наступление на Святогорск, пытаясь вытеснить ВСУ на правый берег Северского Донца.
3. В Северодонецке россияне контролируют восточную часть города.
4. Вблизи трассы Лисичанск-Бахмут у границы Луганской и Донецкой областей противник ведет наступление по линии Нырково-Николаевка. Это необходимо для захвата господствующих высот, пишет Генштаб.
5. В районе Давыдова Брода Херсонской области, где ВСУ недавно провели контрнаступление, российские силы попытались отбить назад села Лозовое и Сухой Ставок на левом берегу Ингульца. Но, как говорит Генштаб, безуспешно.
Видимо, россияне пытаются разрушить украинский плацдарм, который там до сих пор держится. Мы детально рассказывали о ситуации в районе Давыдова Брода (https://t.me/stranaua/45469).
6. В Черном море сейчас пребывает пять носителей российских ракет "Калибр". Четыре таких ракеты были сбиты за минувшие сутки.
07:50 По данным Кличко, после ракетных ударов по Киеву погибших нет, один человек пострадал.
Напомним, попадания были в Дарницком и Днепровском районах столицы.
07:44 Сообщается и о ночном обстреле Дружковки в Донецкой области (находится рядом с попавшим под удар Краматорском).
По данным губернатора Павла Кириленко, есть погибший.
07:30 Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что у него есть "психическая проблема".
Ему показалось, что украинский президент "неправильно" требует помощи у Запада.
"Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии. Обычно тот, кто нуждается в помощи, привык просить, вежливо", - заявил Кевер.
По его мнению, нужно "только просить, никогда не требовать и совсем не угрожать".
"Человеку обычно угрожают его враги, и редко те, кого он хочет завоевать как друзей. Это его какая-то личная, психическая проблема, с которой я не знаю, что делать", - сообщил спикер в интервью венгерскому Hír TV.
07:15 Сейчас основное последствие ракетных ударов по Киеву - это масштабный пожар где-то на левом берегу.
Жители Дарницкого, Днепровского районов и Троещины видят сильное задымление.
07:00 В Броварах сообщают, что взрывы были недалеко от города, но саму местную общину не задело.
06:40 Ночной прилет по Краматорску. Мэр Александр Гончаренко сообщил о попаданиях по двум промышленным объектам.
06:35 Кличко подтвердил взрывы в Дарницком и Днепровском районе столицы. Детали обещал рассказать позже.
06:18 Сообщается, что был прилет по Дарницкому району Киева.
Местные жители наблюдают дым.
06:11 СМИ сообщают о взрывах в Одессе и области.
06:10 Над Николаевской областью сбили две вражеских ракеты, сообщает спикер Одесской ОВА Братчук.
06:08 В Киеве слышали звуки пролетающих ракет и два взрыва.