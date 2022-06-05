В воскресенье, 5 июня, в Украине идет уже 102-й день войны с Россией.

Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, куда россияне, по данным украинских властей, перебросили резервы.

Бои с юга Харьковской области перемещаются на север Донецкой и концентрируются в районе Святогорска, где вчера второй раз за неделю обстреляли одно из сооружений Лавры.

Также вчера сообщали об обстрелах Донецка.

О главных итогах за 4 июня мы писали в своем обзоре.

Ниже хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

5 июня

08:16 Ракетные удары, которые слышали одесситы с утра - на самом деле произошли в соседней Николаевской области, сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

08:15 Воздушная тревога, которая час назад была в каждой области, осталась только на Луганщине.

08:10 Генштаб в своей сводке утром упомянул о ракетных ударах по военной и гражданской инфраструктуре в Киеве.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 5 июня. Ключевые моменты:

1. На Славянском направлении противник завершил перегруппировку войск. Его подразделения ведут наступление в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.

То есть, из Харьковской в Донецкую область для контроля трассы Харьков-Ростов, у которой расположена Долина.

А также в направлении Барвенково, укрепленного района ВСУ вблизи границ Донбассе, дорогу на которое открывает Вернополье.

2. Противник ведет наступление на Святогорск, пытаясь вытеснить ВСУ на правый берег Северского Донца.

3. В Северодонецке россияне контролируют восточную часть города.

4. Вблизи трассы Лисичанск-Бахмут у границы Луганской и Донецкой областей противник ведет наступление по линии Нырково-Николаевка. Это необходимо для захвата господствующих высот, пишет Генштаб.

5. В районе Давыдова Брода Херсонской области, где ВСУ недавно провели контрнаступление, российские силы попытались отбить назад села Лозовое и Сухой Ставок на левом берегу Ингульца. Но, как говорит Генштаб, безуспешно.

Видимо, россияне пытаются разрушить украинский плацдарм, который там до сих пор держится. Мы детально рассказывали о ситуации в районе Давыдова Брода (https://t.me/stranaua/45469).

6. В Черном море сейчас пребывает пять носителей российских ракет "Калибр". Четыре таких ракеты были сбиты за минувшие сутки.

07:50 По данным Кличко, после ракетных ударов по Киеву погибших нет, один человек пострадал.

Напомним, попадания были в Дарницком и Днепровском районах столицы.

07:44 Сообщается и о ночном обстреле Дружковки в Донецкой области (находится рядом с попавшим под удар Краматорском).

По данным губернатора Павла Кириленко, есть погибший.

07:30 Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что у него есть "психическая проблема".

Ему показалось, что украинский президент "неправильно" требует помощи у Запада.

"Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии. Обычно тот, кто нуждается в помощи, привык просить, вежливо", - заявил Кевер.

По его мнению, нужно "только просить, никогда не требовать и совсем не угрожать".

"Человеку обычно угрожают его враги, и редко те, кого он хочет завоевать как друзей. Это его какая-то личная, психическая проблема, с которой я не знаю, что делать", - сообщил спикер в интервью венгерскому Hír TV.

07:15 Сейчас основное последствие ракетных ударов по Киеву - это масштабный пожар где-то на левом берегу.

Жители Дарницкого, Днепровского районов и Троещины видят сильное задымление.

07:00 В Броварах сообщают, что взрывы были недалеко от города, но саму местную общину не задело.

06:40 Ночной прилет по Краматорску. Мэр Александр Гончаренко сообщил о попаданиях по двум промышленным объектам.

06:35 Кличко подтвердил взрывы в Дарницком и Днепровском районе столицы. Детали обещал рассказать позже.

06:18 Сообщается, что был прилет по Дарницкому району Киева.

Местные жители наблюдают дым.

06:11 СМИ сообщают о взрывах в Одессе и области.

06:10 Над Николаевской областью сбили две вражеских ракеты, сообщает спикер Одесской ОВА Братчук.

06:08 В Киеве слышали звуки пролетающих ракет и два взрыва.