Российские военные обстреляли самый большой деревянный храм в Украине, расположенный в Донецкой области. В результате обстрела там начался сильный пожар.

Об этом сообщает в Facebook Донецкая епархия УПЦ в субботу, 4 июня.

"4 июня поступило сообщение о масштабном пожаре в деревянном скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в честь Всех святых.

Монастырские храм и кладбище уже были подвержены уничтожению в ХХ столетии.

В 2005 году здесь был сооружён первый деревянный храм, затем, позднее, второй, большего размера. Оба храма построены в традициях русского деревянного зодчества XVI-XVII столетий", - говорится в сообщении.

Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что храм пострадал от обстрела российских военных.

Ранее мы писали, что оккупанты нанесли авиаудар по храму в селе Богородичное в Донецкой области, в подвале которого жили и укрывались около 100 служителей церкви. После того как скит был разрушен, полиция и военные провели эвакуацию монахов и детей.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.