ВСУ отбросили врага от двух населенных пунктов близ Северодонецка - Метелкино и Белогоровки. Об этом сообщил во время брифинга спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, противник при поддержке авиации продолжает штурмовать жилые кварталы центра Северодонецка, активные бои продолжаются.

На Бахмутском направлении ВСУ не дает противнику оттеснить войска с позиций и перейти в наступление.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, РФ штурмует Северодонецк и Лисичанск в ущерб другим направлениям наступления. Мы публиковали карты боевых действий в Украине. А накануне советник главы Офмса президента Арестович рассказал, как российские войска попали в ловушку в Северодонецке.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.