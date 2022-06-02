Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "сдача" украинскими военными Северодонецка, оказывается, была военной хитростью.

"Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город", – написал Арестович в своем Telegram-канале.

По словам Арестовича, "сейчас российское командование пребывает в шоке".

"Они уже отрапортовали про взятие Северодонецка, когда наши войска нанесли жёсткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо - несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии", – сообщил Арестович.

Ранее мы писали, что по последней информации от губернатора Луганской области Сергея Гайдая, 80% Северодонецка находились под контролем российских войск.

Напомним, 1 июня Алексей Арестович заявил, что угрозы окружения северодонецкой группировки ВСУ нет.

Также "Страна" сообщала, что эвакуация и доставка грузов в Северодонецк в настоящее время невозможна.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.