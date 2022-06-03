Американский Институт изучения войны в ночь со 2 на 3 июня опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что 2 июня российские войска добились постепенного, упорного и дорогостоящего продвижения на востоке Украины, продолжая операции по захвату Северодонецка и дальнейшие операции по захвату Лисичанска за счет других направлений наступления.

Об этом сказано в отчете на сайте Института.

Эксперты организации считают, что у российских сил вряд ли будет достаточно сил, чтобы захватить значительную территорию в Донецкой области после дальнейших потерь вокруг Северодонецка.

"Российские операции по наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана по-прежнему мало продвинулись и вряд ли будут успешно завершены в ближайшие дни, поскольку российские силы продолжают отдавать предпочтение Северодонецку в ущерб другим направлениям наступления", - говорится в отчете.

Кроме того, сообщается, что российские войска постепенно продвигались вокруг Авдеевки.

В Институте также сообщают, что украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области оттеснили российские войска к восточному берегу реки Ингулец и, вероятно, продолжат нарушать российские наземные пути сообщения вдоль трассы T2207.

"Кремль продолжал проводить непоследовательные оккупационные меры на юге Украины, что свидетельствует как о широком сопротивлении украинцев, так и о вероятной нерешительности Кремля в отношении того, как интегрировать оккупированную территорию", - считают в Институте.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" подробно писала о событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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