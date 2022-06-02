Российской армии удалось сегодня, 2 июня, продвинуться вглубь Северодонецка.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Они контролируют бОльшую часть города. А процентов 20 - это "серая" зона, как ее называют военные", - сообщил Гайдай.

Но, по его словам, в одной из частей Северодонецка украинские военные "держат позиции", и им удалось выбить противника с некоторых улиц.

"Иногда даже получается брать пленных. Вчера шесть пленных взяли", - добавил он.

Гайдай не стал комментировать заявление советника главы ОПУ Алексея Арестовича о том, что в Северодонецке русские попали в ловушку.

"Просто скажу так: нашим защитникам действительно удается проводить определенные локальные военные операции, добиваться успеха в проведении этих операций, и это дает нам шанс и надежду, что и в дальнейшем это будет происходить", - сказал губернатор Луганской области.

Ранее мы писали, что по словам Сергея Гайдая, в Северодонецке часть украинских войск отошла на более выгодные позиции, бои в городе продолжаются.

Также "Страна" сообщала, что в Северодонецке во время интервью засняли прилет ракеты. Всего в городе погибли уже 1,5 тыс. жителей.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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