В Сети появилось видео последствий сегодняшнего обстрела центра Донецка.

Кадры с горящими домами и машинами публикуют Telegram-каналы.

По словам очевидцев, вечером 4 июня центр города подвергся массированному обстрелу. Называют от трех до десяти прилетов.

Кроме того, на некоторых видео можно заметить моменты взрывов во время обстрела.

Ранее мы писали, что Донецк страдает от масштабных обстрелов. Как заявили в городе, они самые сильные с 2014 года.

Также "Страна" сообщала, что 3 июня в Донецке под мощные обстрелы попали Калининский и Буденновский районы.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.