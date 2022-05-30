В "ДНР" заявляют, что под обстрел 30 мая попал центр Донецка. Публикуются фото с ранеными в районе крытого рынка.

По данным "мэра" города Кулемзина повреждены три учебных заведения, в зданиях выбило стекла, над городом виден дым.

Сообщается о 6 погибших и 14 раненых после удара по центру города.

Напомним, накануне сообщалось, что в Донецке под мощные обстрелы попали Калининский и Буденновский районы.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.