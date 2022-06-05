Из Лисичанска эвакуировали 66 человек, из них шестеро детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Тихо. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности", - рассказал он.

Гайдай попросил оставшихся не покидать укрытий.

"Обстрелы не утихают!" - добавил он.

Скриншот: Telegram/Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Напомним, эвакуация из Луганской области в конце мая была остановлена из-за обстрела со стороны РФ, во время которого погиб французский журналист.

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