Несмотря на приостановленную эвакуацию, из Лисичанска смогли вывезти 66 мирных жителей
Из Лисичанска эвакуировали 66 человек, из них шестеро детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Тихо. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности", - рассказал он.
Гайдай попросил оставшихся не покидать укрытий.
"Обстрелы не утихают!" - добавил он.
Скриншот: Telegram/Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)
Напомним, эвакуация из Луганской области в конце мая была остановлена из-за обстрела со стороны РФ, во время которого погиб французский журналист.
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