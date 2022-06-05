Войска РФ разрушили или повредили как минимум 43 религиозных сооружения в Донецкой области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Только в самом Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, россияне повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов. Всего по области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозных сооружения", - сообщает Кириленко.

Также он опубликовал фотографии разрушенных религиозных объектов региона, в том числе - пострадавшей вчера Святогорской Лавры.

Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Скриншот: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Напомним, ранее Зеленский заявил, что обстрелами РФ повреждены уже 113 церквей и призвал УПЦ "сделать выводы".

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.