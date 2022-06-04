Россияне перебросили свои резервы в Северодонецк, продолжаются бои в городе. Южнее армия РФ штурмовала Устиновку на правом берегу Северского Донца. Это село выходит к трассе на Лисичанск со стороны Тошковки.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба.

К юго-востоку от Харькова противник нанес ракетный удар в районе села Мохнач, попало в объект транспортной инфраструктуры. Отметим, что в этом районе есть мост через Северский Донец.

Под Славянском был штурм Богородичного, под Барвенково противник атаковал Вернополье. Обе попытки успеха не имели, заявляет Генштаб.

В направлении Славянска бои иду на левом берегу Донца в районе села Старый Караван.

В Черном море на данный момент находится три российских носителя ракет "Калибр".

Ранее губернатор Сергей Гайдай заявил, что у россиян удалось отбить часть Северодонецка.

Также мы публиковали видео иностранных добровольцев, прибывших для усиления ВСУ в Северодонецк.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.