Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отверг обвинения в адрес его страны из-за закупок российской нефти, поскольку Европа делает то же самое.

"Даже сегодня Европа покупает российскую нефть. Европа покупает газ. Я прочитал новый пакет санкций. Теперь пакет разработан таким образом, чтобы в нем учитывалось благосостояние населения Европы", – заявил министр на международном форуме Globsec 2022 по безопасности в Братиславе.

"Мы не посылаем людей с предложением пойти и купить российскую нефть. Мы посылаем людей с просьбой купить нефть. Так что я не думаю, что стал бы придавать этому политический подтекст", – добавил он, имея в виду, что российскую нефть покупают, потому что это выгоднее.

Ранее сообщалось, что Индия резко нарастила закупки российской нефти после начала войны в Украине. Страна считает покупку российской нефти выгодной сделкой, независимо от дипломатических издержек. Нью-Дели видит в нынешний ситуации способ восстановить экономику после пандемии.

Между тем в ЕС предлагают ввести вторичные санкции против России и запретить ей поставки нефти в третьи страны.