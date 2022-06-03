Европейский Союз объявил, что окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Об этом говорится в заявлении Европейского Совета.

Согласно новым санкциям, ЕС откажется от импорта российской нефти за шесть месяцев, а от импорта нефтепродуктов - за восемь месяцев.

Но это касается только перевозок морем. На трубопроводную нефть санкции пока не накладываются.

Санкции также предполагают отключение от SWIFT "Сбербанка", "Россельхозбанка" и "Московского кредитного банка", дополнительно в шестой пакет попал "Банк развития Беларуси".

Кроме того, санкции ЕС предусматривают запрет на вещание телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24, ТВ Центр-Международный. Их сотрудники при этом смогут продолжить работу на территории ЕС, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Также ЕС расширяет список лиц и организаций, которых затрагивают ограничения на экспорт товаров и технологий двойного использования. В список дополнительно включат как российские, так и белорусские организации.

Кроме того, ЕС расширит список товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию сектора обороны и безопасности России. Речь о 80 химических веществах, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Европа месяц не могла ввести нефтяное эмбарго против России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

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