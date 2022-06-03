Российские производители нефти на шаг впереди санкций. Происхождение российской нефти скрывается, а ее часть попадает в США, пишет The Wall Street Journal.

Эмбарго США с марта запрещает импорт сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля из России, но не "топливных смесей".

За счет этого, в апреле экспорт нефти из России увеличился на 620 000 баррелей до 8,1 миллиона баррелей в день, что близко к довоенному уровню, причем наибольший прирост приходится на Индию.

В частности, НПЗ, принадлежащий индийскому энергетическому гиганту Reliance Industries Ltd., закупил в мае в семь раз больше российской нефти по сравнению с довоенным уровнем, что составляет пятую часть его общего объема.

"Вероятно, произошло то, что Reliance взяла партию российской нефти со скидкой, переработала ее, а затем продала продукт на краткосрочном рынке, где нашла покупателя в США", - сообщили эксперты WSJ.

Напомним, цены на нефть растут несмотря на объявление ОПЕК об увеличении добычи.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.