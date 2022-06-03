Цены на нефть значительно выросли в четверг, несмотря на объявление ОПЕК об увеличении добычи нефти.

Об этом сообщает CNN.

"Инвесторы отреагировали на увеличение добычи ОПЕК коллективным пожиманием плечами", – пишет издание.

Нефть марки Brent, мировой ориентир, выросла на 1,5% до 118 долларов за баррель по сравнению с примерно 113 долларами за баррель ранее в тот же день.

Это произошло уже после того, как ОПЕК+ объявила об увеличении добычи на 648 000 баррелей в сутки в июле и августе, что примерно на 200 000 баррелей в сутки больше запланированного.

Реакция рынка подчеркивает ощущение того, что дополнительных поставок со стороны ОПЕК+ будет недостаточно для решения проблемы дефицита предложения.

Ранее в CNN предрекали, что ситуация вокруг войны в Украине может привести к энергетическому кризису "в стиле 1970-х годов" или даже масштабнее. Цены на энергоносители могут вырасти до космических масштабов.

Тем временем несмотря на падение объемов поставок газа из России в Европу, доходы от них в первые два месяца войны в Украине выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.