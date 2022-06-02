Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России упадет из-за санкций, пишет британская Financial Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что ранее Саудовская Аравия сопротивлялась призывам ускорить увеличение добычи, несмотря на то, что цены на нефть достигли десятилетнего рекорда в 120 долларов за баррель. Но ситуация изменилась после того, как ЕС ввел очередной пакет санкций против РФ.

"Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля за ценами на нефть не в ее интересах", - говорит источник издания.

Источники также сообщают, что Саудовская Аравия согласилась на изменение тона "в рамках сближения с администрацией президента США Джо Байдена".

"То есть, США пытаются сбить цену на нефть, уговорив саудитов на увеличение добычи. Чтобы Россия таким образом потеряла еще больше нефтяных доходов, а мировые цены упали. Но сперва должна упасть добыча в России. Пока этого не произошло", - анализирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в конце марта после удара йеменских хуситов по Саудовской Аравии цены на нефть поднялись до $120 за баррель.

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