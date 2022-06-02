Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

"У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене", - сказал он журналистам.

По его словам, если такое решение будет принято, то Россия сохранит возможность экспортировать нефть, но по цене ниже рыночной.

Слова Байдена прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Отметим, что примерно так действуют сейчас Индия и Китай: закупают российскую нефть, которую РФ из-за сокращения продаж на Западе продаёт с большой скидкой", - пишет канал.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель в ночь на 31 мая заявил, что ЕС согласовал шестой пакет санкций. Он включает частичное эмбарго на покупку российской нефти.

Между тем несмотря на санкции в апреле экспорт нефти из России вырос почти до довоенного уровня.