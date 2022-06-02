Несмотря на падение объемов поставок газа из России в Европу, доходы от них в первые два месяца войны в Украине выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом говорится в материале CNN, который вышел под заголовком: "Почему Россия не страдает, даже перекрывая газ Европе".

Так, за первые пять месяцев этого года экспорт газа из РФ за пределы СНГ упал на 28%, а по итогам года ожидается снижение поставок еще на 20 млрд кубометров.

При этом, из-за роста цен на газ, импорт ископаемого топлива в ЕС из России за два месяца после начала войны в Украине принес Москве 47 млрд долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В S&P Global Commodity Insights заявилии CNN что "маловероятно, что Россия станет получать значительно меньше доходов, пока не будут произведены дальнейшие сокращения поставок газа".

Но по мере отказа ЕС от газа из России, РФ будет труднее находить альтернативных покупателей, т.к. РФ поставляет газ по трубам, которые еще нужно строить.

Ранее сообщалось, что доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов в 2022 году выросли наполовину.

Также СМИ писали, что после сокращения Европой импорта российского газа резкий рост цен обеспечит рекордные доходы РФ.