Немецкие энергетические концерны Uniper и RWE в конце мая начали платить России по новой схеме, предложенной Кремлем.

Об этом сообщает DW.

Концерны открыли счета в российском банке и перечисляют оплату в евро.

"Процедура была заранее согласована с правительством Германии и следует соответствующим директивам ЕС", - заявили в компании Uniper, которая является крупнейшим покупателем российского газа в ФРГ.

Крупнейший в Германии поставщик электроэнергии RWE также заявил, что изменил свой способ оплаты в соответствии с новыми правилами.

По схеме Путина, открыть нужно два счета - в евро и рублях. После поступления средств на валютный счет "Газпромбанк" продает евро на Московской бирже и зачисляет средства на рублевый счет.

Ранее Путин и Шольц обсудили схему, как платить за газ.

Вместе с тем, напомним, что Еврокомиссия считает оплату в рублях за газ нарушением санкций против России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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