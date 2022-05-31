Компания "Газпром экспорт" сообщила о приостановке с 31 мая поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra из-за неуплаты за апрель.

Об этом говорится в сообщении холдинга "Газпром" в Телеграм.

Как сказано в записи, в понедельник GasTerra уведомила "Газпром экспорт", что не намерена платить за поставляемый газ в рублях в соответствии со схемой, предложенной российской компанией. Компания объяснила свое решение тем, что платежи по новой схеме могут привести к нарушению санкций, введенных Евросоюзом, а также тем, что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты.

"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газтерру" о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом (президента РФ об оплате в рублях - Ред.)", - сказано в сообщении.

Также "Газпром экспорт" с 1 июня приостановит поставки газа датской энергетической компании Orsted ("Эрстед") и Shell Energy Europe Limited из-за отсутствия оплаты за апрель и отказ платить в рублях.

В сообщении компании говорится, что по состоянию на конец дня 31 мая "Газпром экспорт" не получила от Orsted и Shell платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим российская компания уведомила о приостановке поставок газа по контрактам до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента России.

Ранее "Страна" писала, что Нидерланды и Дания отказались платить России за газ в рублях.

Также мы сообщали, что после этого "Газпром" решил остановить поставки газа в эти страны.