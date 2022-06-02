Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России.

Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк в Twitter и издание Bloomberg.

По информации Йозвяка, страны ЕС согласились исключить из санкционного списка патриарха Кирилла по требованию Венгрии, которая несколько раз блокировала принятие санкций.

Официально решение должно быть опубликовано в журнале ЕС завтра.

Bloomberg добавляет, что новые санкции включают в себя запрет на закупку сырой нефти из России, доставляемой в государства-члены морем через шесть месяцев после вступления санкций в силу, и нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Трубопроводная нефть будет временно сохранена в качестве уступки Венгрии и другим странам, не имеющим выхода к морю, которые зависят от поставок из России по трубопроводу "Дружба".

Пакет санкций также отключает крупнейший российский банк Сбербанк от международной платёжной системы SWIFT. Это же ограничение касается Московского кредитного банка и Россельхозбанка .

Кроме того, будут и новые персональные санкции ЕС, под которые попадут "несколько десятков человек" - представители силовых структур из РФ, бизнесмены. Оказалась там и Алина Кабаева.

Ожидается, что полный перечень новых санкций будет опубликован в пятницу, после чего они вступят в силу.

Напомним, что ранее Венгрия добилась для себя исключения из эмбарго ЕС на нефть из РФ.

Также отметим, что запрет Евросоюза на импорт российской нефти РФ вступит в силу через полгода после введения санкций.

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