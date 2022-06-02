Венгрия снова заблокировала принятие шестого пакета санкций Европейского союза против России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам официальных лиц, знакомых с переговорами за закрытыми дверями, Венгрия разочаровала послов ЕС в Брюсселе в среду днем, выдвинув дополнительные требования, которые задерживают одобрение шестого пакета санкций сообщества против России, включающего частичный запрет импорта российской нефти в ЕС.

Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, который возглавляет Русскую православную церковь и горячо поддержал Владимира Путина и войну в Украине, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции, заявили официальные лица. По словам одного чиновника, имя Кирилла не упоминалось лидерами на саммите, состоявшемся ранее на этой неделе 30 и 31 мая.

Венгрия также подняла мелкие технические вопросы, связанные с запретом на нефть. По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами неясны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не примет введение эмбарго на российскую нефть.

Также он утверждал, что Венгрия не поддержит введение санкций в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.