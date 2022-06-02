Венгрия снова заблокировала принятие шестого пакета санкций Евросоюза против России
Венгрия снова заблокировала принятие шестого пакета санкций Европейского союза против России.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По словам официальных лиц, знакомых с переговорами за закрытыми дверями, Венгрия разочаровала послов ЕС в Брюсселе в среду днем, выдвинув дополнительные требования, которые задерживают одобрение шестого пакета санкций сообщества против России, включающего частичный запрет импорта российской нефти в ЕС.
Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, который возглавляет Русскую православную церковь и горячо поддержал Владимира Путина и войну в Украине, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции, заявили официальные лица. По словам одного чиновника, имя Кирилла не упоминалось лидерами на саммите, состоявшемся ранее на этой неделе 30 и 31 мая.
Венгрия также подняла мелкие технические вопросы, связанные с запретом на нефть. По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами неясны.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не примет введение эмбарго на российскую нефть.
Также он утверждал, что Венгрия не поддержит введение санкций в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.