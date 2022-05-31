Президент Украины Владимир Зеленский записал новое вечернее видеообращение в понедельник, 31 мая.

Главное из заявлений президента:

"Наконец есть конкретика относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован". "Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное – его направление. Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора". "Важно понимать также и то, что отказ европейских стран от российской нефти и другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии. Стратегически это оставляет русское правительство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом изоляции от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться. А значит, проигрывает. Проигрывает экономически". "Ожидаем также отключение одного из крупнейших российских банков – Сбербанка – от SWIFT в рамках шестого санкционного пакета. Наконец – прекращение вещания русских дезинформационных каналов в Европе. И новые персональные санкции. Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну". "Дальнейшую санкционную политику Евросоюза обсудил с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Я благодарен ей, настоящему другу Украины, за сегодняшний визит в Киев, за предметные переговоры и за вдохновенное выступление в Верховной Раде. Словакия с первых дней полномасштабной войны стала одним из наших важнейших партнеров по оборонной сфере. И будем продолжать это сотрудничество. Говорили сегодня и о европейском движении Украины". "Хочу сегодня обратиться и к тем, кто пытается, скажем так, "подгонять" Вооруженные Силы нашего государства или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов прежде всего. Украина ценит каждое мнение. Но Украина ценит, прежде всего, каждую жизнь. И это аксиома. И Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-нибудь захватить за несколько дней или до определенной даты. Наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто вовлечены в оборону государства, постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов". "Ситуация на Донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. На Херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные Силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово". "Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были уволены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь".

Как писала "Страна", у Зеленского раскритиковали частичное эмбарго ЕС на нефть из РФ.

Ранее Зеленский говорил, что Украина не будет спешить с деоккупацией ценой десятков тысяч жизней, а дождется нужного вооружения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.