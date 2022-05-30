Президент Украины Владимир Зеленский записал новое вечернее видеообращение в понедельник, 30 мая.

Главное из заявлений президента:

"Сегодня одной из главных задач была коммуникация с Европейским союзом по поводу утверждения шестого санкционного пакета. Пауза с согласованием новых санкций в Европе уже слишком затянулась. Пятый санкционный пакет был введен еще 8 апреля. А значит, прошло очень много времени без усиления европейских санкций против России. О том, что это нужно наконец исправить, и исправить срочно, говорил в своем обращении к лидерам европейских стран, которые собрались на заседание Европейского совета". "Ключевой пункт - это, конечно, нефть. Уверен, что Европе в любом случае придется отказаться от российской нефти и нефтепродуктов, потому что это - о независимости самих европейцев от российского энергетического оружия. И чем раньше это произойдет, чем полнее будет отказ от российской нефти, тем выгоднее будет самой Европе". "Говорил сегодня об усилении санкций с министром по вопросам Европы и иностранных дел Франции. Кроме санкций, мы обговорили также вопрос военной поддержки Украины, нашей европейской интеграции и необходимости действовать намного быстрее, чтобы не допустить эскалации продовольственного кризиса в мире. Сейчас из-за российской блокады мы не можем отправить на экспорт 22 млн тонн зерновых, которые уже есть на наших складах. Как результат, дорожает продовольствие во многих мирах и воникает угроза голода в странах Африки и Азии, в некоторых странах Европы". "На этом фоне цинично звучат заявления из России, что какие-то санкции не позволяют им нарастить экспорт их продовольствия, - мол, они хотят не допустить кризис, но санкции им мешают. Ясно, что они врут, как и всегда. Во-первых, российское продовольствие санкциями не блокировалось. Во-вторых, на нашей оккупированной территории они украли уже минимум полмиллиона наших зерновых и ищут, как их продать в черную". "Говорил с президентом Турции Эрдоганом, в том числе и о продовольственном кризисе. О том, как обеспечить нормальное движение из украинских черноморских портов. И о том, как ускорить завершение этой войны. Обсудили и дальнейшее военное сотрудничество между Украиной и Турцией". "Сегодня в Луганской области оккупанты сорвали эвакуацию из районов боевых действий, обстреляв машину, которая ехала за местными. От смертельного ранения в результате этого обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклерк. Он работал на французском телеканале BFM TV. Чуть больше месяца назад я дал интервью именно этому телеканалу. Это было мое первое интервью представителям медиа Франции за время полномасштабной войны. Мои искренние соболезнования коллегам и родным Фредерика. Он стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля". "Ситуация на Донбассе остается тяжелой. Российская армия пытается точечно собрать силы для большего давления на наших защитников. На Донбассе собран максимум сил армии России. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Славянск, Курахово и некоторые другие населенные пункты остаются ключевыми мишенями оккупантов на этом направлении".

Ранее мы писали, что Зеленский упрекнул Евросоюз за отсутствие решения по шестому пакету санкций против России.

Также "Страна" сообщала, что уволенный Зеленским глава СБУ в Харьковской области потребовал извинений от президента.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.