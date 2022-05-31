История с увольнением Романа Дудина с поста начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области наделала много шума.

Конечно, рокировка на такой важной должности в регионе, где идет война, сама по себе привлекла бы внимание. Но здесь президент Владимир Зеленский обосновал свое кадровое решение обвинениями в адрес уволенного, обвинив его, в частности, в якобы бездействии.

Дудин вопреки неписанным правилам госслужбы выступил публично в свою защиту, назвав истинной причиной своего увольнения интриги главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, которого он, в свою очередь, обвиняет в несоответствии занимаемой должности и преступном очковтирательстве.

Почему же возникла такая ситуация и как она может развиваться, разбиралась "Страна".

Роман Владимирович недоволен

Громким увольнение Романа Дудина с поста руководителя управления СБУ в Харьковской области сделала, во-первых, его причина, названная президентом.

В своем видеообращении, записанном по возвращению из Харькова 29 мая, Зеленский заявил, что уволил Дудина, потому что тот "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только про себя лично". "Какие мотивы - правоохранители выяснят", - сообщил Зе. При этом в указе президента, обнародованном 30 мая, ничего на этот счет не говорится.

Во-вторых, резонанс от этого увольнения значительно усилила реакция самого Дудина. В спецслужбе не принято публично возражать против кадровых решений такого уровня, но уволенный Дудин поступил против неписанных правил.

Экс-руководитель СБУ написал длинный пост в Фейсбуке, опубликованный под ником "Роман Владимирович" (то же имя и отчество носит Дудин). За прошедшие сутки опровержений от самого Дудина о том, что это он написал пост не было. А значит можно считать, что речь идет действительно о его заявлении.

В посте Дудин описывает подробно чем он занимался по долгу службы в Харькове, когда в область вторглись российские войска.

Обвинения в свой адрес из уст президента он считает необоснованными и не хочет с ними мириться.

"Я свою службу начинал со срочной службы, прошел все ступени и никому никогда не позволял вытирать об себя ноги, хоть это Президент, хоть это обыкновенный гражданин", - написал Дудин в посте.

Он обращается к главе государства с требованием публично опровергнуть "информацию о бездействии руководства Управления СБУ в Харьковской области" (с такой формулировкой президент уволил Дудина - Ред.) и извиниться перед личным составом указанной структуры".

"Единственное за что меня можно наказать с начала войны – это то, что я выдал оружие людям. Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал – Харьков был бы оккупирован", - написал Дудин в Facebook.

Из поста следует, что Дудин считает причиной своего увольнения интриги главы ОВА Синегубова и пообещал выкладывать разоблачительные видео. В частности, он дает понять, что знаменитая история с водружением пограничного столба на границе с Россией имела постановочный характер, которая стоила жизни бойцов.

"Столбик, который несут на границу, потом его бросают и теряют 4-200 и 3-300 - так себе перформанс для президента", - написал бывший глава областной СБУ.

Видео, где военные 227-й батальона 127-й бригады теробороны несут пограничный столб и фотографируются возле него, тогда облетело интернет. Его активно публиковали украинские власти, включая губернатора Олега Синегубова.

Зеленский 16 мая записал обращение, в котором выразил военным "благодарность без границ".

Однако, как следует из заявления Романа Дудина, это была постановка и "перформанс для президента".

При этом, действительно ли теробороне удалось подойти к границе, либо она поставила столб где-то в "чистом поле" ради съемок видео, на данный момент неизвестно. Официально Генштаб по этому поводу ничего не говорил, не подтверждая и не опровергая нашумевшее видео.

Тема эта вообще после выхода видео заглохла, и сейчас известно лишь то, что бои к северу от Харькова идут не на самой границе, а вокруг ряда населенных пунктов на территории Украины.

Что касается первого опубликованного видео, то в нем, как пишет Дудин, Синегубов признается, что не влияет на ситуацию и дает оценку деятельности СБУ.

"Тревожный звонок для власти"

Источник "Страны", близкий к Харьковской ОВА, дает понять, что у истории с увольнением Дудина действительна могла быть политическая подоплека. Между руководством ОВА и местного управления СБУ существовала конкуренция, которая проявлялась в сливах компромата.

Олега Синегубова регулярно в телеграмм-каналах обвиняют в разворовывании гуманитарной помощи. Видео с гуманитарной на полках харьковских магазинов также переодически публикуются в соцсетях.

Правда, подтверждений этих обвинений на данный момент нет.

"Часть местных элит недовольна Синегубовым, который считается близким к нардепу Игорю Абрамовичу (ранее был членом фракции ОПЗЖ, а сейчас стал сопредседателем депутатской группы "Восстановление Украины" - Ред.) и хотела бы, чтоб президент его уволил. Соответственно, губернатор наносит ответные удары. Увольнение Дудина - один из них", - говорит источник.

Впрочем, насчет самого Дудина также много неоднозначной информации.

"После начала войны, пишущий сейчас возмущённые посты Дудин, попытался беспричинно арестовать руководство Харьковской обладминистрации (парализовав тем самым оборону и снабжение в самые опасные первые дни войны), но после звонка из Киева быстро отказался от данной затеи, и сбежал из города, появившись лишь в марте. При этом, Харьковское СБУ, по моей информации активно покрывало мародерские группы, разворовавшие автосалоны и дорогие магазины, не успевшие вывезти товар в первые дни войны", - написал в ФБ бизнесмен Сеяр Куршутов.

Источник, близкий к Харьковской ОВА также осуждает поступок Дудина, называя это "вонючей историей", которая льет воду на мельницу врага и уже используется Россией в информационной войне против Украины.

Впрочем, заявление Дудина само по себе показательно.

"Выступление экс-главы СБУ в Харьковской области - это тревожный звоночек для власти. Он показывает, что крепость системы госуправления обеспечена только неким внутриэлитным консенсусом, который имеет свои границы. Уровень субординации, управляемости остается невысоким. необходимость противостоять внешнему врагу одно время служило эдаким клеем для системы власти. Но в некоторых местах "клей" уже подсыхает. Возвращается привычная подковерная борьба всех против всех, которой не чураются даже силовики. Уже можно даже высокому чину в спецслужбах вскрывать конфликты и критиковать решения президента", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".