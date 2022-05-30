Президент Владимир Зеленский уволил главу харьковской областной СБУ Романа Дудина, который потом написал возмущенный пост в Facebook.

Дудин проинформировал о том, как на самом деле ВСУ вышли на границу с Россией 15 мая, во время контрнаступления к северу от Харькова.

Видео, где военные 227-й батальона 127-й бригады теробороны несут пограничный столб и фотографируются возле него, тогда облетело интернет. Его активно публиковали украинские власти, включая губернатора Олега Синегубова.

Владимир Зеленский 16 мая записал обращение, в котором выразил военным "благодарность без границ".

Однако, по данным Романа Дудина это была постановка и "перформанс для президента". По его словам, в ходе этой операции погибли четыре человека и трое получили ранения.

"Посмотрите на столбик, который несут на границу, потом его бросают и теряют 4-200 и 3-300 за такой перформанс для Президента", - написал бывший глава областной СБУ.

"Отметим, что после 15 мая действительно никаких других подобных видео украинские военные не публиковали. И о других подходах к границе с Россией ничего не сообщалось.

Тема эта вообще после выхода видео заглохла, и сейчас известно лишь то, что бои к северу от Харькова идут не на самой границе, а вокруг ряда населенных пунктов на территории Украины.

Ни слова о выходе на границу не было и в сводках Генштаба за 15 и 16 мая", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что мы публиковали видео выхода батальона теробороны на границу с Россией под Харьковом.

Ранее мы писали, что уволенный Зеленским глава СБУ в Харьковской области потребовал извинений от президента.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский уволил уполномоченного по взаимодействию с добровольческими формированиями Ляховича.