Уволенный Владимиром Зеленским глава СБУ в Харьковской области Роман Дудин обратился к президенту Украины с требованием публично опровергнуть "информацию о бездействии руководства Управления СБУ в Харьковской области (с такой формулировкой президент уволил Дудина - Ред.) и извиниться перед личным составом указанной структуры".

Об этом написал Дудин в Facebook.

"Единственное за что меня можно наказать с начала войны - это то, что я выдал оружие людям. Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал - Харьков был бы оккупирован", - написал он.

Из поста Дудина следует, что он считает причиной своего увольнения интриги главы администрации области Олега Синегубова и пообещал выкладывать разоблачительные видео (в частности, он даёт понять, что знаменитая история с водружением пограничного столба на границе с Россией имела постановочный характер).

На первом опубликованном видео, как утверждает Дудин, Синегубов признаётся признается, что не влияет на ситуацию и дает оценку деятельности СБУ.

Напомним, вчера Зеленский посетил Харьков. Во время рабочего визита президент уволил начальника СБУ Харьковской области Романа Дудина. Зеленский заявил, что последний "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".

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