Зеленский собрался вместо разрушенных "панелек" в Харькове строить дома с бомбоубежищами и термомодернизацией
Президент Владимир Зеленский во время поездки в Харьков заявил, что поврежденные войной панельные дома восстанавливать не нужно. И призвал рассмотреть целесообразность возведения на их месте "современного жилья".
Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, Зеленский дал вводную, что новые дома нужно строить с учётом "термомодернизации" и обязательного наличия бомбоубежищ.
Ермак уточнил, что прорабатывается финансирование такого строительства за счёт международных доноров.
"То есть, денег на него пока нет, но их планируют попросить на Западе", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Ранее мы писали, что по словам мэра Игоря Терехова, в Харькове уничтожена треть жилого фонда. Новые дома будут строить с бомбоубежищами.
Также "Страна" сообщала, что с нового учебного года в Украине откроются только школы с бомбоубежищами.
Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.
Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Ниже публикуется свежий выпуск блога "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой.