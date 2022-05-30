Президент Владимир Зеленский во время поездки в Харьков заявил, что поврежденные войной панельные дома восстанавливать не нужно. И призвал рассмотреть целесообразность возведения на их месте "современного жилья".

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, Зеленский дал вводную, что новые дома нужно строить с учётом "термомодернизации" и обязательного наличия бомбоубежищ.

Ермак уточнил, что прорабатывается финансирование такого строительства за счёт международных доноров.

"То есть, денег на него пока нет, но их планируют попросить на Западе", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что по словам мэра Игоря Терехова, в Харькове уничтожена треть жилого фонда. Новые дома будут строить с бомбоубежищами.

Также "Страна" сообщала, что с нового учебного года в Украине откроются только школы с бомбоубежищами.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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