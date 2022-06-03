Россия как минимум дважды оказывала давление на Китай, чтобы он предложил новые формы экономической поддержки. Пекин хочет расширить помощь Москве, но не нарушая санкции.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на китайских и американских официальных лиц.

По их данным, российские официальные лица выдвигали все более отчаянные просьбы об усилении поддержки в последние недели.

В частности, РФ призывала оправдать свое заявление о "безграничном" партнерстве, сделанное за несколько недель до начала войны в Украине.

"Китай ясно изложил свою позицию по ситуации в Украине и по санкциям против России. Мы понимаем затруднительное положение (РФ - Ред.). Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", - заявил источник издания.

Запросы РФ, как пишет газета, включают в себя сохранение "торговых обязательств", подписанных до момента вторжения (24 февраля) в Украину, а также финансовую и технологическую поддержку, которая сейчас под санкциями.

По словам официальных лиц Китая и США, Пекин не ожидал, что война будет длиться четыре месяца. Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь РФ финансово, но без нарушения санкций.

Но и этого будет недостаточно для российской стороны, считает высокопоставленный чиновник США.

Вместе с тем, официальный представитель США заявил, что Китай пытался найти "другие возможности" дипломатическим путем и посредством совместных военных учений, чтобы поддержать Россию.

Газета напомнила, что на прошлой неделе Россия и Китай запустили стратегические бомбардировщики над Японским и Восточно-Китайским морями, пока президент США Джо Байден находился в Токио. Это были их первые совместные военные учения после вторжения в Украину и явный сигнал растущего стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

Китайские официальные лица заявили, что РФ не запрашивала "оружие и боеприпасы", но отказались комментировать, запрашивала ли РФ что-то другое, что может быть использовано в военных операциях, включая технологии и материалы.

Ранее мы писали, что по словам Блинкена, США будут избегать конфликта с Китаем и создадут в Госдепе отдел China House.

Также сообщали, что Зеленский заявил, что Китай выбрал политику оставаться в стороне от конфликта.