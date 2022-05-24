Россия и Китай продолжают сотрудничество, которое не ослабло в последние месяцы.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, подтверждением этого сотрудничества является совместная отправка бомбардировщиков над морями в Северо-Восточной Азии в разгар саммита в Токио, где президент США Джо Байден встречался с лидерами Австралии, Японии и Индии.



Как пишет NYT со ссылкой на американских, южнокорейских и японских официальных лиц, Китай и Россия во вторник провели свои первые совместные военные учения после широкомасштабного вторжения Москвы в Украину.

Отмечается, что бомбардировщики были отправлены для явной демонстрации силы. Они пролетели над Японским морем рано утром сегодня и продолжили свой путь на юг в направлении Восточно-Китайского и Филиппинского морей.

Ранее мы писали, что Китай незаметно увеличивает закупки российской нефти по выгодным ценам. Таким образом, Китай "заполняет вакуум", который образовался после отказа западных покупателей от сотрудничества с РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.