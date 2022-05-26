Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на войну в Украине, США считают самым серьезным долгосрочным вызовом международному порядку Китай.

Как пишет CNN, заявление дипломата прозвучало во время выступления в Университете Джорджа Вашингтона.

Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России в ситуации с войной в Украине. По его словам, такая позиция Пекина "заставляет бить тревогу всех нас, кто называет Индо-Тихоокеанский регион своим домом".

"Даже когда Россия явно мобилизовалась для вторжения в Украину, президенты Си и Путин заявили, что дружба между их странами была, цитирую, "безграничной", - сказал госсекретарь.

Он объявил, что Госдепартамент США создает новую структуру под названием China House для координации политики в отношении Китая.

При этом, объявив Китай главной угрозой, Блинкен в той же речи заявил, что США не стремятся к конфликту или новой холодной войне с КНР.

"Мы не ищем конфликта или новой холодной войны. Наоборот, мы полны решимости избегать и того, и другого", - заверил госсекретарь.

Ранее "Страна" приводила заявление американского военного о том, что "ошеломительное развитие" в Китае стратегического и ядерного арсенала представляет возрастающий риск для США.

Между тем Китай обрушился с критикой на США из-за Украины и Тайваня.