На саммите НАТО в Мадриде в июне альянс примет свою новую стратегическую концепцию НАТО. В нее будет добавлена позиция по Китаю, а также внесены изменения отношения к России. Ранее Китая в документе не было.

Об этом заявил посол Италии в НАТО Франческо Мария Тало в комментарии изданию ANSA.

"В Мадриде будет принята стратегическая концепция, которая введёт НАТО в XXI век с учётом всех актуальных вызовов, таких как киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии и последствия климатических изменений. Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнёром, а также внесём Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии", — сказал Тало.

Также на саммите обсудят и вопросы вступления в альянс Швеции и Финляндии. По его словам, Италии будет отведена особая роль на юго-восточных границах НАТО.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США будут избегать конфликта с Китаем и создадут в Госдепе отдел China House.

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