США не стремятся к конфликту или холодной войне с Китаем и "полны решимости избегать и того, и другого".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также он анонсировал создание в рамках Госдепа новой структуры - China House - для координации политики по Китаю.

При этом США считают Китай единственной страной, стремящейся и способной изменить нынешний международный порядок.

Блинкен говорит, что Вашингтон готов напрямую обсуждать с Китаем вопросы контроля над ядерными вооружениями.

Накануне в МИД КНР заявили, что США недооценивают решительность и возможности Китая в вопросе Тайваня.

После чего в Госдепе назвали Китай самым серьезным вызовом международному порядку.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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