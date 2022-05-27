Китай закрыл небо для самолетов Boeing и Airbus российских авиакомпаний после того, как компании не смогли предоставить данные, что импортные самолеты официально сняты с регистрации за рубежом.

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на источник.

Источник объясняет запрет тем, что в мае авиавласти Китая попросили все авиакомпании актуализировать электронные досье (набор сведений о самолетах, собственниках авиакомпаний, договорах на наземное обслуживание).

После того, как россияне обновили досье, власти Китая запросили у них еще подтверждающие данные, что импортные самолеты РФ официально сняты с регистрации за рубежом.

Таких документов авиакомпании представить не смогли. Поэтому китайские власти отказали в полетах на таких самолетах.

Напомним, по данным Bloomberg, "Аэрофлот" через три месяца может начать разбирать свои самолеты из-за дефицита деталей.

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