Из-за дефицита запчастей российский "Аэрофлот" через три месяца может начать разбирать свои самолеты.

Об этом предупреждает Bloomberg в публикации, озаглавленной ""Аэрофлот": назад в будущее. Санкции приземляют его амбиции".

Издание напоминает, что в парке "Аэрофлота" более 350 самолетов, большинство из них — Airbus и Boeing. Из-за санкций компания в скором времени столкнется с дефицитом запчастей. Аналитики компании IBA считают, что российским авиаперевозчикам хватит запасов запчастей на три месяца, после чего они, вероятно, начнут разбирать самолеты.

"Аэрофлот" был построен в соответствии с мировыми стандартами, но теперь будет тенью самого себя, способным летать только в те части мира, которые готовы вести дела с Россией, — прогнозирует Кристофер Грэнвиль из лондонской консалтинговой компании TS Lombard. - Это зеркало российской экономики в целом, теперь отрезанной от экономической системы, возглавляемой Западом".

До 24 февраля "Аэрофлот" выполнял рейсы в 56 стран, а к маю их число сократилось до 13, отмечает Bloomberg.

Напомним, российский "Аэрофлот" с 8 марта остановил все зарубежные рейсы, кроме полетов в Беларусь.

Ранее мы также писали, что 28 марта истек срок для российских авиакомпаний, которые должны вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 миллиардов долларов. Российские авиакомпании проигнорировали санкции и не возвращают иностранные самолеты.