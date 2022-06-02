Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 2 июня.

Главное из заявлений президента:

"Европейский союз движется к введению шестого санкционного пакета. Дается это тяжело, потому что речь идет о российской нефти. Но мир все-таки отказывается от нее, и это сократит поток нефтедолларов для России". "Штаты на разных уровнях подтвердили, что дадут РСЗО HIMARS. Очень ждем. И ждем шведского оружия, о котором сегодня заявили". "В Киеве уже работают 50 посольств. Все эти страны верят в нашу победу. С сегодняшнего дня верительные грамоты новым послам вручаем в Софийском соборе". "Сегодня обращался к парламенту Люксембурга и участникам форума по безопасности в Братиславе. Практически каждое такое обращение приводит к увеличению помощи Украине". "Ждем решения по статусу кандидата в ЕС для нашей страны. Благодарен тем, кто уже поддержал нашу заявку". "На Донбассе - без изменений. В Северодонецке есть успехи, но пока о них говорить рано". "Мы начали работать над новым санкционным пакетом против России. Мы сделаем так, что Россия останется без современной экономики".

Ранее мы писали, что Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России, исключив из него патриарха Кирилла, но включив Алину Кабаеву.

Также "Страна" сообщала, что запрет Евросоюза на импорт российской нефти вступит в силу через полгода после введения санкций.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.