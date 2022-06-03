Введенное эмбарго Евросоюза на российскую нефть оказалось с "большими дырами", пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Европа столкнулась с точкой, когда цена действий против РФ оказывается слишком высокой для некоторых государств, пишет газета.

При том речь даже не о Венгрии, а о более сильных экономиках, в частности, в материале говорится, что "Германия приняла эмбарго только после того, как значительно снизила свою зависимость от российской нефти"

"В результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами. ЕС прекратит импорт нефти из России. Но это относится лишь к нефти, прибывающей танкерами. А Венгрия, Словакия и Чехия могут продолжать снабжаться трубопроводом "Дружба", - говорится в материале.

Также сообщается, что Россия сможет обойти запрет на танкерный экспорт нефти, как минимум двумя способами: перестрахованием танкеров и смешиванием нефти в пропорции, где российская составит 49,99%.

Напомним, ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ с частичным нефтяным эмбарго.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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