Экс-омбудсмен и бывший нардеп от "Народного фронта" Людмила Денисова заявила, что россияне устроили Бухенвальд (то есть концлагерь с тяжёлыми условиями) в Еленовке, где содержат пленных украинских военных с "Азовстали".

Об этом она сообщила в интервью "Левому берегу".

"Недавно, буквально на прошлой неделе, я получила такое сообщение непосредственно от ребят, которые содержатся в Еленовке. Писали, что у них там Бухенвальд, очень плохо с едой, раненым не дают лечения", - рассказала Денисова.

Правда, ее информация противоречит информация, поступившая от жены командира "Азова" Дениса Прокопенко, о том, что ее мужа держат в "более-менее удовлетворительных" условиях.

Ранее "Страна" писала, что Денисова попала на "Миротворец" за заявления об изнасилованиях, которые она не могла подтвердить. Ее обвиняют в "распространении слухов об изнасилованиях женщин и детей", которые она не могла подтвердить, чем "дискредитировала украинские власти в глазах мировой общественности".

"Страна" подробно разбиралась, почему же Денисова осталась без должности и кого записывают в ее преемники. Среди прочих называют фамилии Марьяны Безуглой, Александра Качуры и Николая Тищенко.