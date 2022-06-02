Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай рассказал, что около 800 человек прячутся в советских бомбоубежищах под химическим заводом "Азот" в Северодонецке, который подвергся ракетному обстрелу со стороны России.

Слова чиновника приводит CNN.

"Там есть местные жители, которых попросили покинуть город. Но они отказались. Там есть и дети, но их немного", – сообщил Гайдай.

Напомним, под "Азовсталью" в бомбоубежищах тоже прятались от бомбежек мирные жители. Там же держали последний участок обороны в Мариуполе и украинские военные.

По данным из разных источников, территория "Азота" в Северодонецке также находится сейчас под контролем ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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