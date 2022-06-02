В Генштабе ВСУ заявили, что нет необходимости отводить украинские войска из Северодонецка. При том что ранее губернатор Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ захватили почти 80% Северодонецка.

Но замначальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что не видит необходимости в такой ситуации отводить войска из Северодонецка в Лисичанск.

"Да, противник пытается окружить наши войска... Все мероприятия, все действия, которые проводят как военнослужащие, так и подразделения в целом, заключаются в выполнении единого замысла. На данное время в замыслах командования, Генерального штаба нет необходимости отходить нашим воинским частям с территорий, которые вы назвали ", - сказал Громов.

Он указал также на опасность захвата города.

По его словам, "в случае захвата Северодонецка мы будем вынуждены вести оборону по берегу реки и будем вести бой также в городской застройке".

Отметим, что советник главы ОПУ Алексей Арестович считает, что угрозы окружения северодонецкой группировки ВСУ нет.

Ранее сегодня Гайдай сказал, что ВСУ оттеснили врага с нескольких улиц Северодонецка.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.