Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая опровергает заявление главы Луганской обладминистрации Сергея Гайдая, что противник захватил 80% Северодонецка.

Она говорит, что Гайдай находится не в Луганской области, а потому не знает реальной ситуации:

"Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай не здесь, не в Луганской области. Его заявления, что оккупировано 80% Северодонецка - НЕПРАВДА."

Судя по Facebook-странице Безуглой, она находится в Лисичанске, в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Скриншот: Facebook/Марьяна Безуглая

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.