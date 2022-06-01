Угрозы окружения северодонецкой группировки украинских войск на данный момент нет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому блогеру Марку Фейгину.

По мнению Арестовича, сейчас российские войска "выдавливают" украинскую армию из города.

"Наши отступают организованно: нанесли удар и отошли. Они (россияне - Ред.) упрутся в высокий берег, потому что Лисичанск выше Северодонецка. Надо будет копить резервы, чтобы двинуться дальше", – сказал он.

Между тем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на данный момент российские войска захватили около 80% Северодонецка, включая восточные кварталы.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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