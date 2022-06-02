Утром в четверг, 2 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что бои в Северодонецке продолжаются.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Из Лимана противник наступал на Райгородок в сторону Славянска, но понес потери и отошёл, сообщает Генштаб.

К югу от Северодонецка был безуспешный штурм Устиновки и Бобрового. Правда, не сообщается с какой стороны - из Северодонецка или с юга.

По информации Генштаба ВСУ, противник ведёт бои в населенном пункте Камышеваха к северу от Попасной, где имеет частичный успех.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

С целью снижения наступательного потенциала наших войск в Харьковской области враг произвел обстрелы позиций Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты тринадцать атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля, сообщает Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" подробно писала об основных событиях предыдущего дня.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.