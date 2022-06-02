Американский Институт изучения войны в ночь с 1 на 2 июня опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что украинское контрнаступление в Херсонской области привлекло внимание российских сил в этом районе, и они изо всех сил пытаются обезопасить жизненно важную наземную линию коммуникаций.

Об этом говорится в сводке на сайте организации.

Украинские силы провели серию организованных контратак по населенным пунктам на восточном берегу реки Игулец, которые находятся в непосредственной близости от ключевой магистрали, обеспечивающей связь с северным направлением.

В ответ россияне разрушили мосты, которые украинцы использовали во время одной из этих контратак, и другие мосты через реку, чтобы удержать оборону от ожидаемых продолжающихся украинских контрнаступлений. Украинские силы, вероятно, все еще находятся достаточно близко к шоссе, чтобы помешать его использованию в качестве основного маршрута снабжения, что может подорвать способность россиян противостоять украинским контрнаступлениям с севера, сообщает Институт.

Сообщается также, что российские войска постепенно продвигались к северу от Славянска, но, вероятно, еще не смогли взять под контроль дорогу, ведущую в город.

Кроме того, по данным Института, российские войска пытаются продвинуться к Лисичанску с юга и запада, чтобы избежать боя через реку Северский Донец со стороны Северодонецка, но пока имеют ограниченные успехи.

Кроме того, россияне постепенно продвигались к северу от Авдеевки.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" подробно писала об основных событиях предыдущего дня.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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