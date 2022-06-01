Россия боится контрнаступления и прорыва ВСУ в Николаевской области, поэтому осуществляет подрыв мостов на юге Украины. В частности, взорвали мост в селе Давыдов Брод Херсонской области.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он также заявил, что в самом Николаеве продолжают усиливаться обстрелы, "хоть город и оживает".

"Поэтому те, кто имеет возможность, потерпите ещё две-три недели с возвращением. Потом ещё раз обсудим этот вопрос", - заявил он.

Напомним, на днях российские войска обстреляли жилые кварталы Николаева.

Кроме того, в Николаевской области закрыли для гражданских все курортные пляжи на берегу моря и лиманов.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.