В Николаевской области с 30 мая курортные пляжи закрыли для отдыха в целях безопасности из-за войны.

Соответствующий указ подписал комендант обороны города Очакова Виталий Харченко.

Речь идет о пляжах и других зонах отдыха на территории Очаковской городской, Черноморской и Куцурубской объединенных общин. Их посещение будет запрещено гражданским лицам.

Территории пляжей на побережье Черного моря, Днепробузского и Березанского лиманов будут патрулировать правоохранители, члены терробороны и муниципальной стражи.

Отметим, что в Виннице также не откроют пляжный сезон до окончания военного положения.

И не зря, судя по тому, что недавно в Одессе РФ ударила ракетой по пляжному туалету.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Ниже публикуется свежий выпуск блога "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой.