Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал ожидаемые назначения на должность омбудсмена по правам человека вместо уволенной сегодня Людмилы Денисовой.

По словам Арахамии, ни один из ранее названных кандидатов (Марьяна Безуглая, Александр Качура и Николай Тищенко - Ред.) не будет занимать должность омбудсмена по правам человека. Об этом он сказал в комментарии "Стране".

"Информация не соответствует действительности", - сказал Арахамия.

Кроме этого, Арахамия сообщил, что состоянием на сегодня кандидатов на эту должность нет.

"Будем искать", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании, во вторник, 31 мая, уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. "За" соответствующее решение проголосовали 234 депутата.

Вместе с тем, "Слуги народа" озвучили претензии к омбудсмену Людмиле Денисовой. Так, нардеп из "Слуги народа" Павел Фролов по итогам заседания фракции назвал претензии, которые возникли у слуг к омбудсмену Денисовой.

"К большому сожалению, с начала войны и больших страданий украинцев госпожа Денисова почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности. Все эти вопросы фактически вынужденно делала Ирина Верещук", – заявил нардеп.

Он также считает, что своей "непонятной концентрацией" на сексуальных преступлениях оккупантов Денисова только "вредила Украине".

"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных нужд Украины", – написал Фролов.

Денисова назвала свое увольнение незаконным и выразила желание обжаловать его в суде.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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