Экс-омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обжалует в суде свое сегодняшнее увольнение. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Денисова считает, что ее уволили с нарушением Конституции.

"Уважаемые граждане Украины! Дорогие друзья и коллеги!

Сегодня последний день моего пребывания в должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Я благодарна Вам всем. Я благодарна моей команде за доверие, поддержку и слаженную работу.

Меня уволено вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду обжаловать в суде.

Закон единственный для всех!

Не останавливаюсь! В дальнейшем буду защищать Украину и права наших граждан.

Ваша Людмила Денисова", - написала она на своей странице в соцсети.

Напомним, сегодня Рада уволила омбудсмена Людмилу Денисову. Предварительно "Слуги народа" озвучили несколько претензий к омбудсмену. Также прошла информация о том, что место Денисовой могут занять "слуги" Тищенко или Безуглая, однако Тищенко заявил, что не претендует на должность омбудсмена.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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