Ситуация вокруг поста уполномоченного по правам человека, похоже, превращается в политический сериал. Уволенная с этого поста Людмила Денисова не согласилась с решением Верховной Рады в отношении себя и обещает его обжаловать в судах.

Зацепиться в законах ей есть за что. Впрочем, в нынешнее военное время практически не было случаев, чтоб по ключевым политическим вопросам суды пошли в разрез с позицией украинской власти.

Да и Офис президента, организовавший снятие Денисовой, уверен в законности действий парламента и готовится искать ей замену, так как снимали ее, как утверждается, не под какую-то кандидатуру.

Правда, времени на поиск замены мало, поскольку закон требует предложить кандидата в течение 20 дней после увольнения.

Почему же Денисова осталась без должности и кого записывают в ее преемники, расскажет "Страна".

Причины увольнения

Уполномоченного по правам человека назначает и увольняет Верховная Рада. Голосование за снятие Денисовой не заставило себя долго ждать после появления первых слухов, что под ней зашатался стул. Публично в "Слуге народа" (СН) заявили о нескольких претензиях к работе омбудсмена во время войны с Россией.

Их описал народный депутат Павел Фролов (СН) в своем посте в Фейсбуке, опубликованном в день голосования.

"Непонятная концентрация" медийной работы Людмилы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращенной форме" и "изнасилованиях детей", в совершении которых обвинялись российские солдаты, но которые Денисова не могла подтвердить доказательствами. Что, по мнению депутатов, лишь вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ. Самоустранение от вопросов организации гуманитарных коридоров и обмена пленными. Много времени после 24 февраля чиновница проводила за границей.

Уже во время выступления по поводу Денисовой в Раде народный депутат от СН и глава этой партии Елена Шуляк добавила в список более конкретную претензию. В конце апреля омбудсмен обнародовала информацию, что в одной из церквей захваченного российской армией Херсона прячут 58 детей-сирот, которых после этого представители спецслужб РФ вывезли в неизвестном направлении.

"Одного этого факта было бы достаточно для того, чтобы уполномоченная по правам человека подала в отставку добровольно", - заявила в парламенте Шуляк, в целом назвав деятельность службы Денисовой во время войны "неэффективной".

Омбудсмен в свою защиту заявила, что информация, которой она делилась, приходила от региональных сотрудников службы уполномоченного, партнерских правозащитных организаций, граждан, выехавших из оккупированных районов или побывавших в плену.

Ее аргументы, впрочем, не возымели действия.

234 народных депутата проголосовали за вотум недоверия Денисовой. Причем СН дала только 191 голос. Остальные добрали за счет депутатских групп "Доверие" (12), "Платформа за жизнь и мир" (11), "Восстановление Украины" (6), "За будущее" (6), фракции "Голос"(6) и двух внефракционных депутатов.

На вопрос, почему в который раз не сработало монобольшинство (при том, что это было важное кадровое голосование), близкий к руководству фракции СН собеседник сказал, что подвела внутрифракционная дисциплина СН.

"Депутаты к моменту голосования начали расходиться. Мы их можем удержать сейчас только полтора-два часа, а потом разбегаются понемногу. Плюс не голосовали человек пять из профильного комитета, которые работали с Денисовой", - говорит источник, попросивший об анонимности.

Категорически возражала против увольнения Денисовой, называя его незаконным, фракция "Европейской солидарности" (ЕС). В своем выступлении народный депутат от ЕС (и бывший коллега Денисовой по фракции "Народного фронта") Николай Княжицкий заявил, что голосование нарушает "нормы нескольких статей Конституции", не считая других законов.

"Непонятно, почему они (ЕС - Ред.) за нее вступились. Она ни в чем им не подыгрывала, кроме закона об олигархах. Может, решили назло сорвать кадровую операцию. Мы думаем, фейк о замене Денисовой кем-то из тройки Безуглая, Качура или Тищенко - их рук дело. Эти кандидатами не будут. Можно предположить, что Аваков (экс-министр внутренних дел, который в 2018-м лоббировал назначение Денисовой - Ред.) попросил ЕС, но тогда почему некоторые наши депутаты, ориентирующиеся на него, поддержали вотум? В любом случае дело сделано", - комментирует собеседник в руководстве СН.

Противоречия в законах

Денисова, однако, считает, что рано ставить точку в ее увольнении, также называя его незаконным.

Политический эксперт Михаил Чаплыга, работавший в свое время с омбудсменом Валерией Лутковской, сказал "Стране", что причины так считать у уволенной есть.

"Ни одна из претензий к Денисовой не является основанием для увольнения, перечисленных в законе об уполномоченном. Более того, уволить его в период военного положения вообще нельзя, что говорится в законе о правовом режиме военного положения", - настаивает Чаплыга.

Отметим, что в статье 8 закона о деятельности омбудсмена говорится, что его полномочия прекращаются в случае либо его отказа от выполнения обязанностей путем подачи заявления о сложении полномочий, либо вступления в силу обвинительного приговора в отношении него, либо вступления в силу решения суда о признании лица, которое занимает пост уполномоченного, без вести пропавшим или об объявлении его умершим, либо принятия присяги новоизбранным уполномоченным, либо смерти лица, который занимает эту должность, либо вступления в силу судебного решения о фактически признании его коррупционером.

Верховная Рада принимает решение об увольнении омбудсмена в случае, если тот нарушил свою присягу или требование о несовмещении деятельности, либо вышел из украинского гражданства, либо в течение четырех месяцев не выполнял свои обязанности по состоянию здоровья, либо не сообщил о контактах с олигархами, согласно соответствующему закону.

Подтвердить обстоятельства, которые могут привести к увольнению уполномоченного, должна временная спецкомиссия парламента, которую так и не создали.

Будет ли Денисова с юристами готовить иск на основании указанных норм, а скорее всего каких-то еще, мы, по идее, должны скоро узнать.

"Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я оспорю в суде. Закон один для всех!" - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Отметим: в СН сослались на четвертую часть статьи 12 все того же закона о военном положении, в которой говорится, что Рада в этот период может принять решение об увольнении любого должностного лица, которого она назначает или увольняет (за некоторыми исключениями, под которые омбудсмен не подпадает). Этой нормой статью 12, напомним, дополнили только 12 мая, и не исключено, что с расчетом на Денисову в том числе.

Источник в судебных кругах сказал "Стране", что с начала войны он не слышал ни об одном решении судов, которые бы отменяли ключевые решения власти.

"Поэтому и в данном случае, думаю, что суды не будут поворачивать вспять решение по Денисовой. По крайней мере пока война не закончится", - говорит источник.

Политолог Руслан Бортник считает, что мотив увольнения Денисовой не только профессиональные, но и политические.

"Претензии к Денисовой обоснованные, но есть и другие причины. Прежде всего, это ее давние связи с блоком бывших однопартийцев из НФ и "Евросолидарности" и несогласованная с командой Зеленского работа с общественностью и СМИ, которая вносила диссонанс в информационную политику власти", - комментирует Бортник "Стране".

Кто вместо Денисовой

В "Слуге народа" говорят, что увольняли Денисову без готового преемника. Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Марьяну Безуглую, Александра Качуру и Николая Тищенко никто не рассматривал на должность уполномоченного по правам человека. Кандидатуру, мол, еще нужно найти.

"Это тот случай, когда не под кого-то снимают, а просто надо убрать человека. Так было в свое время с министром экологии Абрамовским и главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко. На замену четкой кандидатуры пока нет", - говорит собеседник в руководстве фракции СН.

Он утверждает, что слухи о возможном назначении нынешнего нардепа от СН Юлии Гришиной ложные.

"Есть понимание, что это должен быть человек, понятный сфере деятельности омбудсмена. Денисова, кстати, "пострадала", в том числе, из-за конфликта с профессиональной сферой, которая у нас вся заточена на Запад. На нее писали кляузы в западные посольства, которые поэтому так вяло отреагировали на ее увольнение", - уверяет источник.

По его словам, на эту должность "могут обсуждаться люди, работающие в ОП или возле него и связанные с этой сферой". А одним из возможных кандидатов уже называют уполномоченную президента по правам ребенка и детской реабилитации и его советницу Дарью Герасимчук.

Еще возможна кандидатура из профильных негосударственных организаций.

Впрочем, называют также народного депутата от СН Тараса Тарасенко, который до избрания был адвокатом, арбитражным управляющим. Он как раз глава подкомитета по вопросам прав человека профильного комитета Рады. За увольнение Денисовой он не голосовал.

"Если говорить о возможных кандидатах из депутатов, то Тарасенко самая реалистичная фигура. Воспринимается сферой нормально. Правда, он не сильный оратор. А тут нужен человек, который должен много говорить на публике. Еще он заходил в парламент по партийному списку, и, значит, не надо проводить выборы на замену. С другой стороны, пока снимем полномочия, пока новый депутат зайдет, и его нужно будет в какой-то комитет включать, а комитет по правам человека лишится такого сильного члена, как Тарас. И будет ли функционировать наше большинство в комитете без него. В общем, есть много нюансов, которые могут сыграть против его кандидатуры", - говорит источник во фракции "Слуга народа".

До выхода этой публикации Тарасенко не ответил на наши просьбы прокомментировать информацию о том, что он может занять пост уполномоченного.

Важно, что у "слуг народа" мало времени: закон отводит всего 20 дней, отсчет которых начинается на следующий день после увольнения предыдущего омбудсмена.

Эксперт Чаплыга прогнозирует, что сроки не будут выдержаны.

"Сейчас пойдут предложения, образно говоря, от рабочих коллективов и организаций, а профильный комитет Рады скажет, что не знает, кого выдвигать. Мол, пусть сессионный зал решает… И это дело заглохнет, затеряется за более актуальными новостями", - говорит Чаплыга.

Собеседник в руководстве фракции СН, напротив, считает, что с кандидатурой успеют вовремя.

И, вероятно, к этому приложат все усилия.

Должность омбудсмена считалось важной и в мирное время, так как контролирует со стороны парламента соблюдение прав человека по линиям МВД и пенитенциарной системы, подведомственной министерству юстиции. Поэтому за нее боролся в свое время министр Аваков, добившись назначения Денисовой.

Но в период войны значение этой должности возрастает многократно.

Уполномоченный, помимо своих непосредственных функций, получает важную роль обвинителя противника касательно своего поля деятельности. Обвинения по части нарушений прав человека - одна из ключевых составляющих информационной войны. И на этой позиции власти, очевидно, хотят иметь понятного и надежного, с их точки зрения, человека, который бы вел полностью скоординированную политику с другими госструктурами.